Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: l'indice 'Empire State' reste négatif en juin information fournie par Cercle Finance • 15/06/2022 à 14:46









(CercleFinance.com) - La production manufacturière de la région de New York s'est de nouveau contractée au mois de juin, notamment en raison d'un rallongement des délais de livraison, a annoncé mercredi la Réserve fédérale de New York.



Son indice 'Empire State' est ressorti à -1,2 ce mois-ci contre -11,6 au mois de mai, alors que les économistes le voyaient repasser en territoire positif, autour de +3 points.



Si le sous-indice des commandes nouvelles est repassé dans le vert, à +5,3 contre -8,8 le mois précédent, celui des délais de livraison s'est nettement tassé, passant de 20,2 à 14,5.



S'agissant de l'emploi, la composante des effectifs s'est améliorée, passant de 14 à 19, tandis que celle de la durée hebdomadaire moyenne du travail a reflué, passant de 11,9 à 6,4.



Cet indicateur avancé est l'un des premiers à livrer un aperçu de l'évolution de l'industrie manufacturière aux Etats-Unis, dès le mois en question.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.