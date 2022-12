Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: l'indice 'Empire State' repasse en territoire négatif information fournie par Cercle Finance • 15/12/2022 à 14:44









(CercleFinance.com) - L'activité manufacturière s'est de nouveau contractée dans la région de New York en décembre, repassant dans la zone rouge, montre l'enquête publiée jeudi par l'antenne régionale de la Réserve fédérale.



L'indice 'Empire State' est ressorti à -11,2 pour le mois en cours, contre +4,5 en novembre, alors que les économistes tablaient en moyenne sur un indice autour de l'équilibre.



C'est la composante des heures travaillées qui a le plus reculé, à -4,5 contre +6,9 le mois précédent, alors que le sous-indice des prix acquittés est resté stable.



Autre composante très suivie par les investisseurs, le sous-indice des anticipations à un horizon de six mois s'est nettement amélioré, passant de -6,1 à +6,3, mais l'optimisme reste 'très tempéré' selon l'enquête.





