USA: l'indice Empire State en territoire négatif

(CercleFinance.com) - L'activité manufacturière a reculé dans la région de New York, selon les entreprises ayant répondu à l'enquête Empire State Manufacturing de la Fed locale en octobre, son indice global ayant reculé de sept points, à -4,6.



L'indice traduit un recul de la conjoncture générale du secteur. Les nouvelles commandes ont légèrement diminué, tandis que les expéditions ont peu varié. Les carnets de commandes ont diminué et les délais de livraison ont été raccourcis. Les stocks sont restés stables.



Les indicateurs du marché du travail font état d'une légère augmentation de l'emploi et de la durée hebdomadaire moyenne de travail, indique l'enquête.



Les entreprises indiquent rester relativement optimistes quant aux perspectives à six mois.





