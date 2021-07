Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : l'indice des Services PMI ressort à 64,6 en Juin Cercle Finance • 06/07/2021 à 15:59









(CercleFinance.com) - L'indice final corrigé des variations saisonnières IHS Markit US Services PMI corrigé des variations saisonnières, a atteint 64,6 en juin, contre 70,4 en mai. Ce chiffre de production est le troisième plus important depuis le début de la collecte des données d'octobre 2009. La forte hausse de l'activité dans l'ensemble du secteur des services s'explique par une nouvelle augmentation marquée du nombre de nouvelles commandes.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.