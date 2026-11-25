Exprimé en rythme annuel, le taux d'inflation américain au sens de l'indice des prix PCE (Personal Consumption Expenditures) s'est établi à 3,8% en octobre, en hausse modeste par rapport au mois précédent, conformément aux anticipations des économistes.
Le département du Commerce, qui publie ces chiffres, précise qu'en excluant l'énergie et les produits alimentaires, le taux d'inflation annuel PCE des États-Unis s'est également légèrement accru d'un mois sur l'autre, à 3,3%, dépassant de 0,1 point le consensus de marché.
En variation mensuelle, l'indice des prix PCE a augmenté de 0,3% en données totales comme en données sous-jacentes en octobre, conformément aux attentes, après des hausses respectives de 0,5% et de 0,3% en septembre.
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