USA : l'indice des prix à la consommation a progressé de 0,4% en août

(AOF) - L'indice des prix à la consommation a progressé de 0,4% en août 2020 aux Etats-Unis, un chiffre plus élevé que la prévision du consensus Reuters (+0,3%). L'indice des prix avait progressé de 0,6% en juillet. Hors les éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation, il a progressé de 0,4% en août 2020 pour un consensus de 0,2%. En août 2020, sur un an, les prix à la consommation ont augmenté de 1,3% pour un consensus de 1,2%.