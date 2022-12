Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: l'indice des indicateurs avancés poursuit son repli information fournie par Cercle Finance • 22/12/2022 à 16:09









(CercleFinance.com) - L'indice des indicateurs avancés du Conference Board a nettement baissé au mois de novembre, ce qui suggère que la croissance américaine est en train de connaître un sérieux coup de frein en cette fin d'année.



Cet indice, considéré comme un baromètre de l'évolution à venir de la conjoncture économique, a chuté de 1% le mois dernier pour s'établir à 113,5, après avoir déjà reculé de 0,9% au mois d'octobre.



Les économistes prévoyaient, de leur côté, un repli plus limité de l'ordre de 0,5%.



Ataman Ozyildirim, le directeur de la recherche économique au Conference Board, dit projeter l'apparition d'une récession aux Etats-Unis en début d'année prochaine, une contraction de l'activité qui devrait durer selon lui jusqu'au milieu de l'année.





