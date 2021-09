Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : l'indice des indicateurs avancés accélère information fournie par Cercle Finance • 23/09/2021 à 16:11









(CercleFinance.com) - L'indice des indicateurs avancés est resté bien orienté au mois d'août, signalant une économie américaine dont la croissance continue d'accélérer. L'indice publié jeudi par le Conference Board est ressorti en hausse de 0,9% à 117,1 le mois dernier après avoir crû de 0,6% en juin et de 0,8% en juillet. Les économistes anticipaient une hausse moins marquée, de l'ordre de 0,6%. 'S'il est vrai que le variant Delta - tout comme les craintes grandissantes autour de l'inflation - pourraient faire souffler des vents contraires sur le marché du travail et sur les dépenses de consommation à court terme, la tendance de l'indicateur reste cohérente avec une croissance économique robuste d'ici à la fin de l'année', souligne Ataman Ozyildirim, économiste de l'organisation patronale. Le Conference Board table sur une croissance économique de 6% cette année aux Etats-Unis, suivie d'un léger ralentissement à +4% en 2022.

