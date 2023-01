Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: l'indice de confiance 'UMich' revu en petite hausse information fournie par Cercle Finance • 27/01/2023 à 16:11









(CercleFinance.com) - La confiance du consommateur américain s'est améliorée en janvier, et de façon un peu plus marquée que prévu, à en croire l'indice définitif de l'Université du Michigan publié ce vendredi.



L'indice 'UMich' est ainsi ressorti à 64,9 en version définitive, contre 59,7 en décembre, alors qu'il s'était établi à 64,6 en première estimation et que les économistes l'attendaient à 64,6 également.



La composante mesurant le sentiment du consommateur sur les conditions actuelles a grimpé à 68,4 contre 59,4 le mois dernier, tandis que le sous-indice des anticipations du consommateur s'est accru à 62,7, après 59,9 en décembre.



Joanne Hsu, l'auteure de l'enquête, révèle néanmoins que les risques économiques sont orientés à la baisse, deux-tiers des consommateurs interrogés déclarant s'attendre à un retournement de la conjoncture au cours de l'année qui vient.





