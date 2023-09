Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: l'indice de confiance du Michigan se replie information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 16:10









(CercleFinance.com) - La confiance du consommateur américain s'est dégradée au mois d'août, selon les chiffres préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan parus ce vendredi.



Cet indice de confiance ressort à 67,7 le mois dernier, contre 69,5 en juillet, alors que les économistes tablaient en moyenne sur un indice autour de 69,2.



Si la composante des attentes s'est légèrement améliorée, passant à 66,3 contre 65,5 le mois précédent, le sous-indice de la situation actuelle a chuté à 69,8 après 75,7 en juillet.



L'indice provisoire de l'Université du Michigan est établi sur un premier échantillon réduit de foyers américains, tandis que l'indice définitif, publié deux semaines plus tard, est calculé sur la base d'un nombre plus large de réponses.





