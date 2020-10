Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : l'indice de confiance du Michigan s'améliore Cercle Finance • 02/10/2020 à 16:18









(CercleFinance.com) - Le moral du consommateur américain a progressé en septembre, notamment sous l'effet d'une amélioration de l'opinion concernant les perspectives économiques, montrent les chiffres définitifs de l'enquête de l'Université du Michigan publiés vendredi. L'indice du sentiment des consommateurs a progressé à 80,4 le mois dernier contre 74,1 en août. Les analystes prévoyaient un chiffre conforme à la première estimation, soit 78,9. L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan avait en effet été mesuré à 78,9 points en estimation préliminaire au titre du mois de septembre.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.