USA: l'indice de confiance du Michigan s'améliore

(CercleFinance.com) - Le moral des ménages américains s'est amélioré en décembre sous l'effet de perspectives d'avenir plus favorables, montrent ce vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle réalisée par l'Université du Michigan.



L'indice de confiance de l'université du MidWest a progressé à 59,7 ce mois-ci après être ressorti à 56,8 en novembre, alors qu'une première estimation l'avait donné à 59,1 il y a tout juste deux semaines.



Si la composante de l'enquête mesurant le jugement des consommateurs sur la situation actuelle a progressé à 59,4 contre 58,8 le mois dernier, celle de leurs anticipations a bondi à 59,9 contre 55,6.



'L'attitude extrêmement négative des consommateurs s'est adoucie ce mois-ci en raison de l'apaisement des pressions inflationnistes', explique la directrice de l'enquête, Joanne Hsu, citée dans un communiqué.



L'anticipation d'inflation à un an mesurée par l'enquête est ainsi revenue à 4,4%, contre 4,9% en novembre, ce qui correspond à un plus bas en 18 mois mais également à un niveau toujours très supérieur aux chiffres qui prévalaient il y a deux ans.





