Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: l'indice de confiance du Michigan revu en hausse information fournie par Cercle Finance • 22/11/2023 à 16:10









(CercleFinance.com) - La confiance du consommateur américain s'est dégradée en novembre, mais de façon moins prononcée que prévu, selon l'indice définitif de l'Université du Michigan publié ce mercredi.



L'indice 'UMich' est ressorti à 61,3 en version définitive, contre 63,8 en octobre, alors qu'il était de 60,4 en première estimation et que les économistes l'attendaient autour de 61.



Il s'agit toutefois de son quatrième mois consécutif de repli.



La composante mesurant le sentiment du consommateur sur les conditions actuelles s'est détériorée à 68,3, contre 70,6 le mois passé, mais c'est celle des anticipations qui a le plus lourdement chuté, à 56,8 contre 59,3 en octobre.



Les anticipations d'inflation sont par ailleurs reparties à la hausse, les consommateurs l'estimant à 4,5% ce mois-ci, contre +4,2% en octobre, un plus haut de sept mois.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.