USA : l'indice de confiance du Michigan revu à la hausse

(CercleFinance.com) - La confiance du consommateur américain s'est améliorée de façon plus franche que prévu en septembre, montre la version définitive de l'Université du Michigan publié vendredi. L'indice est ainsi ressorti à 72,8 en version finale, contre 70,3 en août, alors qu'il était de 71 en première estimation et que les économistes attendaient une confirmation à 71. La composante mesurant le sentiment du consommateur sur les conditions actuelles s'est établi à 80,1, contre 78,5 en octobre, tandis que celle mesurant les anticipations a atteint 68,1 contre 65,1 le mois précédent. Pour décrire cette hausse, Richard Curtin, l'auteur de l'étude, utilise la formule 'd'optimisme déprimé', une expression qui désigne selon lui la conjugaison d'inflation persistante - conduisant les consommateurs à différer leurs décisions d'achat- et de perspectives de long terme défavorables sur l'activité économique.

