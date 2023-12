Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client USA: l'indice de confiance de l'UMich revu à la hausse information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 16:14









(CercleFinance.com) - La confiance du consommateur américain s'est améliorée de façon encore plus prononcée que prévu en décembre, selon l'indice définitif de l'Université du Michigan publié vendredi.



L'indice est ressorti à 69,7 en version définitive, contre 61,3 en novembre, alors qu'il était ressorti à 69,4 en première estimation.



Joanne Hsu, l'auteure du rapport, continue d'attribuer cette éclaircie à l'amélioration des anticipations d'inflation à un horizon d'un an, désormais revenue à 3,1%, soit un plus bas depuis mars 2021, au lieu de 4,5% le mois passé.



Ce niveau se situe juste au-dessus de la borne allant de 2,3% à 3% qui prévalait durant les deux années ayant précédé l'épidémie de Covid, souligne-t-elle.





