USA : l'expansion du secteur privé plus faible que prévu

(AOF) - La croissance dans le secteur privé a été plus faible qu'initialement estimé en décembre aux Etats-Unis, a annoncé le bureau d'études IHS Markit. L'indice des directeurs d'achat Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturiers et des services, est ressorti à 55,3 points contre 55,7 points en première estimation et 58,6 en novembre. Dans les services, l'indice PMI s'est élevé à 54,8 points, à comparer avec 55,3 points en première estimation et 58,4 en novembre.