USA : l'expansion des services s'accentue en octobre

(CercleFinance.com) - La croissance du secteur des services aux Etats-Unis s'est fortement accentuée le mois dernier, à en croire l'indice PMI d'IHS Markit qui est passé de 54,9 en septembre à 58,7 en octobre (révisé de 58,2 en estimation flash).

'Avec un afflux de nouvelles affaires plus important, les entreprises signalent la croissance la plus rapide de leur carnet de travail depuis le début de la collecte de données en octobre 2009, et ce malgré un rythme de créations d'emplois plus rapide', souligne-t-il.

De même, l'indice ISM non manufacturier de l'Institute for Supply Management est passé de 61,9 à 66,7 d'un mois sur l'autre. Pour rappel, pour les indices PMI et ISM, c'est la barre des 50 qui marque la limite entre expansion et contraction de l'activité.