USA : l'expansion des services ralentit en février

(CercleFinance.com) - Calculé par l'Institute for Supply Management, l'indice ISM non manufacturier des États-Unis s'établit à 55,3 en février, à comparer à 58,7 le mois précédent, baisse traduisant une décélération sensible de la croissance dans les services.

Pour rappel, le seuil des 50 marque la limite entre expansion et contraction de l'activité pour un indice ISM : plus il est haut au-dessus de ce niveau, plus le rythme de la croissance sectorielle est soutenu.