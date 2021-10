Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : l'enquête ADP sur l'emploi surprend à la hausse information fournie par Cercle Finance • 06/10/2021 à 14:30









(CercleFinance.com) - Le secteur privé aux Etats-Unis a créé 568.000 emplois au mois de septembre, soit bien plus que ce que prévoyaient les économistes, montre l'enquête mensuelle publiée mercredi par ADP. A titre de comparaison, le consensus s'attendait en moyenne à 430.000 créations d'emplois. Le chiffre du mois d'août a néanmoins été révisé à la baisse, à 340.000 au lieu de 374.000 annoncé il y a un mois, précise ADP, un spécialiste des ressources humaines, de la gestion du personnel et de la paie. Sa statistique est publiée deux jours avant la publication des chiffres officiels des créations d'emplois aux Etats-Unis, qui seront rendus publics vendredi par le Département du Travail. Selon le consensus, les économistes prévoient en moyenne 500.000 créations d'emplois sur le mois de septembre.

