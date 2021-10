Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : l'emploi bien moins dynamique que prévu en septembre information fournie par Cercle Finance • 08/10/2021 à 14:44









(CercleFinance.com) - L'économie américaine a créé bien moins d'emplois que prévu en septembre, le marché du travail peinant à rebondir après un mois d'août qui avait déjà été perturbé par la vague du variant Delta. Le Département du Travail a recensé 194.000 créations d'emploi non agricoles le mois dernier selon des données publiées vendredi. A titre de comparaison, les analystes en attendaient autour de 450.000. Si de nombreux postes ont été créés dans les secteurs des loisirs, de l'hôtellerie, des services professionnels, du commerce de détail et de la logistique, l'emploi dans l'éducation publique a lui reculé, explique Washington. Les chiffres du mois d'août ont cependant été révisés en hausse à 366.000 contre 235.000 annoncés initialement. Ceux de juillet ont également été revus à la hausse, à +1.091.000 contre +1.053.000. Le taux de chômage a en revanche nettement reculé, diminuant de 0,4 point en un mois pour passer de 5,2% en août à 4,8% en septembre.

