USA: L'ÉCONOMIE AMÉRICAINE MANQUE ENCORE L'OBJECTIF DE TRUMP par Lucia Mutikani WASHINGTON (Reuters) - L'économie américaine a une nouvelle fois manqué en 2019 l'objectif défini par l'administration Trump d'une croissance à 3%, pénalisée par l'amplification de la baisse des investissements des entreprises sur fond de tensions commerciales. La croissance du produit intérieur brut (PIB) de la première économie du monde a atteint 2,3% l'an dernier, au plus bas depuis trois ans, après 2,9% l'année précédente, montrent les données publiées par le département du Commerce. Le PIB au quatrième trimestre 2019 a progressé quant à lui de 2,1% en rythme annualisé, conformément aux attentes, selon un première estimation fournie jeudi, après la publication de laquelle les contrats à terme sur les indices de Wall Street ont réduit leurs pertes. L'économie américaine continue de croître, mais modérément, ce qui paraît justifier la décision de la Réserve fédérale de baisser ses taux à trois reprises l'an dernier afin de soutenir l'activité. La Fed a annoncé mercredi qu'elle maintenait ses taux inchangés, conformément aux attentes. Le président de l'institution, Jerome Powell, a déclaré s'attendre à la poursuite d'une croissance économique modérée, même s'il a mentionné des risques, parmi lesquels l'épidémie de coronavirus apparue récemment en Chine. Le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine a alimenté des craintes de récession, qui avaient cependant reculé avant même la signature ce mois-ci par les deux camps d'un accord partiel, dit de phase 1. La Maison blanche avait misé sur la réduction de la fiscalité sur les entreprises pour atteindre une croissance annuelle de 3%. Les économistes avaient accueilli cet objectif avec scepticisme en pointant des phénomènes structurels comme la baisse de la productivité et le vieillissement de la population. Les investissements des entreprises, qui ont baissé de 1,5% au T4 2019, leur quatrième trimestre consécutif de repli, ont pesé sur la croissance l'an dernier. Ils ont souffert notamment des tensions commerciales, qui ont sapé le moral des entrepreneurs américains. Autre facteur de ralentissement, la consommation des ménages, qui contribue pour plus des deux tiers à l'activité économique des Etats-Unis, a baissé à un taux de 1,8% au quatrième trimestre, contre 3,2% au trimestre précédent. (Lucia Mutikani, version française Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

