USA-L'économie a détruit 92.000 emplois en février
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 14:41

(Ajoute mot manquant ("emplois") dans le titre)

L'économie américaine a détruit des emplois en février, un scénario inattendu pour les analystes, montre vendredi le rapport mensuel du département du Travail. Ce rapport recense 92.000 emplois non-agricoles détruits le mois dernier, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 59.000 créations nettes.

Le chiffre de janvier a été révisé, faisant apparaître désormais 126.000 créations de postes contre 130.000 en première estimation.

Le taux de chômage s'est établi en février à 4,4% après 4,3% en janvier et un consensus qui l'attendait stable.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

