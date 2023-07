USA: l'activité manufacturière accentue sa contraction (PMI) information fournie par Cercle Finance • 03/07/2023 à 16:01

(CercleFinance.com) - La contraction de l'activité dans le secteur manufacturier américain s'est accentuée au mois de juin pour atteindre son rythme le plus prononcé de l'année, montrent les résultats d'une enquête publiée par S&P Global.



L'indice PMI mesurant l'industrie manufacturière aux Etats-Unis est ressorti à 46,3 le mois dernier, contre 48,4 en mai, très en-dessous de la barre des 50 points séparant croissance et contraction de l'activité.



Pour Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence, ces données confortent l'hypothèse d'une entrée en récession de l'économie américaine durant la seconde moitié de l'année.



L'analyste dit tout particulièrement s'inquiéter de la chute de la demande pour les biens manufacturés, qui a connu le mois dernier son repli le plus marqué depuis la crise financière de 2009.



'Les entreprises interrogées font état d'une réticence de plus en plus grande des clients à engager des dépenses face au renchérissement du coût de la vie, à la remontée des taux d'intérêt et aux inquiétudes grandissantes entourant les perspectives économiques et au basculement des dépenses vers le secteur des services', souligne-t-il.