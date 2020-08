USA : l'activité dans les services un peu supérieure aux attentes

(AOF) - L'indice des directeurs d'achat (PMI) dans les services compilé par IHS Markit est ressorti à 50 au mois de juillet aux Etats-Unis, contre 47,9 en juin et un consensus et une estimation initiale à 49,6. L'indice composite est lui de 50,3, versus 47,9 en juin et 50 attendu.