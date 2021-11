Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : Jerome Powell reconduit à la tête de la Fed information fournie par Cercle Finance • 22/11/2021 à 16:16









(CercleFinance.com) - Le président américain Joe Biden a reconduit lundi le président actuel de la Réserve fédérale, Jerome Powell, dans ses fonctions pour un second mandat de quatre ans. S'il reconnaît que les Etats-Unis continuent de faire face à certaines difficultés, Joe Biden a rendu hommage au travail effectué par le patron de la Fed, notamment afin d'effacer les effets de la crise sanitaire. 'Depuis que le président a pris ses fonctions, l'économie a créé plus de 5,6 millions d'emplois, le taux de chômage est tombé à 4,6% - deux ans plus tôt que prévu - et le rythme de croissance de notre économie surpasse celui du reste des pays développés', a-t-il salué dans un communiqué. Ce choix était accueilli avec soulagement par les marchés financiers américains, qui l'interprètent comme la promesse d'une poursuite de la politique monétaire accommodante menée par le dirigeant. Une demi-heure après l'ouverture, les grands indices new-yorkais affichaient des gains de 0,8% après avoir ouvert en hausse d'environ 0,4%. Les marchés financiers s'attendaient à ce que Powell soit reconduit dans ses fonctions, mais ne prévoyaient pas que l'annonce serait faite aussi tôt. L'économiste Lael Brainard, qui était considérée comme une autre favorite pour le poste, a été nommée au poste de vice-présidente. Janet Yellen, l'ancienne présidente de la Fed désormais secrétaire du Trésor, a immédiatement salué la reconduite de Powell, dont elle loue le sens du 'leadership'.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.