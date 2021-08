Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : Jerome Powell clarifie ses intentions information fournie par Cercle Finance • 27/08/2021 à 16:56









(CercleFinance.com) - Dans un discours très attendu, point d'orgue de la semaine sur la planète finance, Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, a tenté de clarifier les intentions de la banque centrale en matière de politique monétaire. Depuis dix-sept mois et le début de la pandémie aux Etats-Unis, le soutien monétaire de la Fed a alimentéune reprise vigoureuse de l'économie américaine. Cependant, la question du maintien de la politique ultra-accommodante de la Fed était régulièrement soulevée à mesure que l'inflation grimpait. Le président de la Fed est donc revenu longuement sur ce point, estimant qu'au cours des 12 derniers mois, 'les mesures de l'inflation globale et des dépenses de consommation personnelle de base ont atteint respectivement 4,2% et 3,6%, bien au-dessus l'objectif à plus long terme de 2%. Le responsable a d'ailleurs reconnu que ces niveaux, scrutés de près par ses équipes, étaient 'source de préoccupation'. Jerome Powell a toutefois renouvelé l'idée que l'inflation pourrait n'être que 'temporaire', mettant en avant 'l'absence de pressions inflationnistes généralisées'. 'La flambée de l'inflation est jusqu'à présent en grande partie le produit d'un groupe relativement restreint de biens et services qui ont été directement touchés par la pandémie et la réouverture de l'économie', a-t-il plaidé, ajoutant que certains prix commençaient même à se modérer en même temps que les pénuries se réduisent. Au sujet de l'avenir de la politique monétaire de la Fed, au coeur des préoccupations des marchés, Jerome Powella rappelé sa position: 'nous avons dit que nous continuerions nos achats d'actifs au rythme actuel jusqu'à ce que nous voyions de nouveaux progrès substantiels vers nos objectifs maximaux d'emploi et de stabilité des prix. Mon point de vue est que desprogrès supplémentaires substantielsont été satisfaits en ce qui concerne l'inflation.' En juillet, l'annonce de Jerome Powell annonçant qu'il 'pourrait être approprié de commencer à réduire le rythme des achats d'actifs cette année', avait provoqué des remous sur les marchés. Aujourd'hui, le directeur temporise: même si le rapport sur l'emploi est 'solide pour juillet', la propagation du variant Delta continue d'inquiéter. 'Nous avons beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre le maximum d'emplois, et le temps nous dira si nous avons atteint 2% d'inflation sur une base durable', a-t-il conclu.

