USA : inflation légèrement supérieure aux attentes en décembre information fournie par AOF • 12/01/2022 à 14:41



(AOF) - Aux Etats-Unis, les prix à la consommation ont progressé de 0,5% en décembre, contre un consensus de +0,4% après +0,8% en novembre. Sur un an, les prix grimpent de 7% conformément aux attentes après +6,8% en novembre. Cette hausse est la plus importante depuis février 1982. Hors énergie et alimentaire, l'inflation s'établit à 0,6%. Les économistes tablaient sur +0,5%, comme en novembre. Sur un an, cette inflation "core" ressort 5,5% contre un consensus de 5,4% après 4,9% en novembre.