USA : indice PMI composite estimé en baisse en décembre

(CercleFinance.com) - L'indice PMI composite de l'activité globale des Etats-Unis -calculé par IHS Markit- passe de 58,6 en novembre à 55,7 pour le mois en cours en estimation 'flash', traduisant une décélération de l'expansion de l'activité du secteur privé. L'indice retombe depuis son plus haut niveau depuis mars 2015. Pour rappel, le seuil des 50 marque pour un indice PMI la limite entre expansion et contraction de l'activité : plus il est haut au-dessus de ce niveau, plus le rythme de la croissance sectorielle est soutenu.

