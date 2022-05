Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

USA: indice Philly Fed au plus bas depuis deux ans information fournie par Cercle Finance • 19/05/2022 à 14:38

(CercleFinance.com) - L'activité manufacturière dans la région de Philadelphie continue d'augmenter dans l'ensemble ce mois-ci, mais à un rythme bien moins vigoureux, à en croire l'indice de la Fed locale qui recule de 15 points pour s'établir à 2,6 en mai, son plus bas niveau en deux ans.



Bien que l'indicateur de l'activité courante diminue, l'indice des entrées de commandes progresse de quatre points pour atteindre 22,1, et l'indice actuel des expéditions grimpe de 16 points à 35,3, son plus haut niveau depuis octobre 2020.



Les entreprises ont continué d'indiquer des augmentations globales de l'emploi et des augmentations généralisées des prix payés et reçus. Les indices futurs de l'enquête suggèrent un optimisme modéré pour la croissance au cours des six prochains mois.