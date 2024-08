Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client USA: indice Empire State toujours négatif en août information fournie par Cercle Finance • 15/08/2024 à 14:57









(CercleFinance.com) - L'activité manufacturière a légèrement diminué dans la région de New York, selon l'enquête de la Fed locale pour le mois d'août, son indice global de la conjoncture générale 'Empire State' s'étant établi à -4,7 contre -6,6 annoncé le mois précédent.



Parmi les composantes de l'indice, les nouvelles commandes ont légèrement baissé, tandis que les livraisons sont restées stables. Les délais de livraison ont continué à se raccourcir et les stocks ont diminué pour un deuxième mois consécutif.



L'emploi a continué de se contracter, mais les prix des intrants ont augmenté à un rythme légèrement plus lent et les entreprises se sont montrées assez optimistes quant à l'amélioration des conditions dans les mois à venir.





