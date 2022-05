Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

USA: indice Empire State de retour en terrain négatif information fournie par Cercle Finance • 16/05/2022 à 14:38

(CercleFinance.com) - L'activité manufacturière dans la région de New York se contracte en mai, à en croire l'indice dit 'Empire State' qui s'établit à -11,6 ce mois-ci, à comparer à +24,6 en avril, et alors que les économistes attendaient une baisse bien moins forte et un maintien en zone positive.



Les enquêteurs précisent que les nouvelles commandes se contractent et que les livraisons connaissent leur plus forte baisse depuis le début de la pandémie, tandis que les indices de prix payés et reçus s'atténuent tout en demeurant élevés.