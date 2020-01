Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA/Immobilier-Les mises en chantier au plus haut depuis 13 ans Reuters • 17/01/2020 à 14:38









WASHINGTON/NEW YORK, 17 janvier (Reuters) - Principaux indicateurs du marché immobilier américain publiés depuis le début du mois: * LES MISES EN CHANTIER NETTEMENT SUPÉRIEURES AUX ATTENTES 17 janvier - Les mises en chantier de logements aux Etats-Unis ont augmenté de 16,9% en décembre à 1,608 million en données annualisées, leur plus haut niveau depuis décembre 2006, a annoncé vendredi le département du Commerce, un chiffre nettement supérieur aux attentes. Il s'agit de leur plus forte progression en pourcentage depuis octobre 2016. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne 1,375 million de mises en chantier. Le chiffre de novembre a été révisé en légère hausse, à 1,375 million contre 1,365 million annoncé initialement. Sur l'ensemble de l'année 2019, le département du Commerce a enregistré 1,290 million de mises en chantier de logements, soit 3,2% de plus qu'en 2018. Le nombre de permis de construire délivrés, considéré comme un indicateur avancé des mises en chantier, a reculé de 3,9% en décembre à 1,416 million en rythme annualisé, contre 1,468 million attendu par le marché. Il avait atteint en novembre un pic de plus de 12 ans. Tableau * L'INDICE NAHB EN BAISSE À 75 16 janvier - La confiance des professionnels de l'immobilier aux Etats-Unis s'est légèrement dégradée en janvier, montre jeudi l'enquête mensuelle de la fédération NAHB. Son indice de confiance est revenu à 75 après 76 en décembre. L'indice mesurant l'évolution des perspectives de ventes de logements à un horizon de six mois reste stable à 79. * LES DÉPENSES DE CONSTRUCTION AUGMENTENT PLUS QUE PRÉVU 3 janvier - Les dépenses de construction aux Etats-Unis ont augmenté plus que prévu en novembre grâce à la hausse de l'investissement résidentiel privé, annoncé le département du Commerce vendredi. Les dépenses de construction ont progressé de 0,6%. Les économistes interrogés par Reuters projetaient une progression de 0,3%. Le département du Commerce a en outre révisé les données d'octobre et de septembre qui font maintenant ressortir une hausse au lieu d'une baisse annoncée initialement pour ces deux mois. Dans le résidentiel privé, les dépenses ont augmenté 1,9% en novembre, signe que l'assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale, qui a fait baisser les taux hypothécaires, ont soutenu l'économie américaine. Les investissements dans des projets de construction privés non résidentielles, qui incluent les usines et les centrales électriques, ont en revanche chuté de 1,2% en novembre, leur plus bas niveau depuis novembre 2018. Les dépenses consacrées à des projets publics ont diminué de 0,9%. Tableau Les indicateurs publiés en décembre (Rédaction de Paris)

