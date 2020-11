Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Il est important de prévenir l'accumulation des déséquilibres financiers-Rosengren (Fed) Reuters • 10/11/2020 à 19:02









10 novembre (Reuters) - La dette que certaines entreprises du secteur des services ont accumulée avant la pandémie fragilise l'économie américaine et pourrait ralentir la reprise, au risque de causer des dommages durables aux femmes et aux employés issus des minorités sur le marché du travail, a déclaré mardi Eric Rosengren, président de la Banque fédérale (Fed) de Boston. Les femmes et les employés noirs et hispaniques étant surreprésentés dans les services, ils risquent davantage de perdre leur emploi, a-t-il déclaré. "Les segments du marché du travail les plus touchés par l'amplification des cycles économiques peuvent inclure les travailleurs les plus vulnérables et les moins à même de s'adapter au changement de l'environnement économique", a déclaré Eric Rosengren lors d'une conférence en ligne. "Ce bilan humain déséquilibré est un mauvais résultat pour la démocratie comme pour l'économie". La banque centrale américaine devra selon lui trouver un équilibre entre le soutien à l'économie et la stabilité financière. "Avec la deuxième vague en cours, mon sentiment est que plus d'assouplissements budgétaires et monétaires sont nécessaires", a-t-il poursuivi. Il ajouté que les divisions sur le résultat de l'élection présidentielle américaine et l'incertitude sur la composition du Sénat rendaient difficile de prévoir le montant du plan de relance budgétaire. "La composition du Sénat n'est pas encore très claire et la façon dont les décisions seront mises en oeuvre aura une incidence sur le type de politique budgétaire que nous verrons dans les mois à venir", a déclaré Eric Rosengren. (Jonnelle Marte, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Philippe Lefief)

