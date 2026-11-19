USA: Hausse surprise des inscriptions au chômage à 203.000

Panneau d'offre d'emploi devant un magasin Target en Californie

19 novembre (Reuters) - Les ‌inscriptions au chômage ont augmenté ​de façon inattendue aux États-Unis, s'établissant à 203.000 lors de ​la semaine au 14 novembre, a ​annoncé jeudi le ⁠département du Travail.

Les économistes ‌attendaient en moyenne 197.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de ​la ‌semaine au 7 novembre ⁠ont été révisées en hausse à 202.000 par rapport à ⁠une estimation ‌initiale de 200.000.

La moyenne ⁠mobile sur quatre semaines ‌s'établit à 197.750, le ⁠même résultat (révisé de 195.250) que ⁠la ‌semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant ​régulièrement ‌des indemnités a augmenté plus que prévu à ​1.763 million lors de la semaine au ⁠7 novembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), contre 1,693 million (révisé de 1,697 million).

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)