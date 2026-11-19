Panneau d'offre d'emploi devant un magasin Target en Californie
19 novembre (Reuters) - Les inscriptions au chômage ont augmenté de façon inattendue aux États-Unis, s'établissant à 203.000 lors de la semaine au 14 novembre, a annoncé jeudi le département du Travail.
Les économistes attendaient en moyenne 197.000 inscriptions au chômage.
Les inscriptions de la semaine au 7 novembre ont été révisées en hausse à 202.000 par rapport à une estimation initiale de 200.000.
La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 197.750, le même résultat (révisé de 195.250) que la semaine précédente.
Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté plus que prévu à 1.763 million lors de la semaine au 7 novembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), contre 1,693 million (révisé de 1,697 million).
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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