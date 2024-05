Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client USA: hausse plus forte que prévu des prix à l'importation information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 14:47









(CercleFinance.com) - Les prix à l'importation aux Etats-Unis ont augmenté bien plus fortement que prévu en avril du fait d'une hausse quasi-généralisée des coûts des biens importés, montrent des statistiques publiées jeudi.



Le Département du Travail a annoncé ce matin que les prix à l'import avaient progressé de 0,9% le mois dernier après une hausse de 0,6% en mars. Il s'agit de leur plus forte augmentation depuis mars 2022.



A titre de comparaison, les économistes n'anticipaient qu'une hausse de 0,2%.



Si la hausse des coûts des produits pétroliers se trouve principalement à l'origine de cette statistique plus forte que prévu, diverses catégories de biens ont vu leurs prix augmenter, ce qui pourrait relancer les craintes liées à la persistance de l'inflation.



Les prix des produits pétroliers importés ont augmenté de 2,4% en avril après un bond de 5,4% en mars, mais la hausse concerne aussi les matériaux industriels (+2,7%) et les produits alimentaires agricoles (+2,2%).





