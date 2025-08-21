Aucun résultat pour cette recherche.
A lire aussi
-
Les inscriptions au chômage ont augmenté plus que prévu aux Etats-Unis lors de la semaine au 16 août, à 235.000 contre 224.000 la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 225.000 inscriptions au chômage. ... Lire la suite
-
par Savyata Mishra et Siddharth Cavale Walmart a relevé jeudi ses objectifs de ventes et de bénéfices pour l'exercice en cours, citant une forte demande des consommateurs de tous niveaux de revenus, malgré des hausses de prix liées aux droits de douane. A la Bourse ... Lire la suite
-
Le constructeur de voitures de luxe Porsche prévoit de licencier la majorité des employés de sa filiale de batteries Cellforce, a appris jeudi l'AFP de source syndicale, un nouveau revers dans le virage électrique de ce fleuron du groupe Volkswagen en crise. Porsche ... Lire la suite
-
par Andrea Shalal et David Lawder Les Etats-Unis et l'Union européenne ont publié jeudi une déclaration conjointe actant l'accord commercial conclu le 27 juillet en Ecosse entre le président américain Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer