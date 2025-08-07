USA-Hausse plus forte que prévu des inscriptions au chômage à 226.000

Les inscriptions au chômage ont augmenté plus que prévu aux Etats-Unis lors de la semaine au 2 août, à 226.000 contre 219.000 la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 221.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 26 juillet ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 218.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 220.750 contre 221.250 (révisé de 221.000) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,974 million lors de la semaine au 26 juillet (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), contre 1,936 million la semaine précédente (révisé de 1,946 million).

(Rédigé par Mara Vilcu, édité par Kate Entringer)