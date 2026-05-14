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USA-Hausse plus forte que prévu des inscriptions au chômage à 211.000
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 14:36

Les inscriptions au chômage ont augmenté aux États-Unis lors de la semaine au 9 mai à 211.000 contre 199.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne sur 205.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 2 mai ont été révisées en baisse par rapport à une estimation initiale de 200.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 203.750 contre 203.000 (révisé de 203.250) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,782 million lors de la semaine au 2 mai (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,758 million (révisé de 1,766 million) la semaine précédente.

Les économistes tablaient en moyenne sur 1,790 million de personnes.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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