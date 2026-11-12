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USA-Hausse plus forte que prévu des inscriptions au chômage à 200.000
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 14:36

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Les inscriptions au chômage ont augmenté plus que prévu aux États-Unis, s'établissant à 200 .000 lors de la semaine au 7 novembre , a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 195.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine d'avant ont été révisées en hausse à 191.000 par rapport à une estimation initiale de 189.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 195.250, contre 195 .250 (révisé de 194 .750 ) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'établit à 1 ,697 million lors de la semaine au 31 octobre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), contre 1 ,717 million (révisé de 1,718 million ). Les économistes attendaient en moyenne 1,710 million .

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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