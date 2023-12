Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: hausse plus forte que prévu de l'ISM des services information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 16:11









(CercleFinance.com) - La croissance du secteur tertiaire aux Etats-Unis a augmenté plus que prévu en novembre, montrent mardi les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) menée auprès des directeurs d'achat.



L'indice ISM des services s'est ainsi établi à 52,7 le mois dernier, contre 51,8 en octobre, alors que les économistes anticipaient un chiffre de 52,3.



Il s'établit pour le 11ème mois d'affilée au-dessus de la barre des 50 points, qui sépare croissance et contraction de l'activité au sein du secteur.



La composante mesurant l'emploi a progressé à 50,7, contre 50,2 le mois passé, tandis que le sous-indice des nouvelles commandes est resté stable à 55,5.



L'indice lié au sentiment ayant trait aux stocks est lui remonté à 62,2, après 54,4 en octobre, un niveau jugé beaucoup 'trop élevé par l'Institute for Supply Management.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.