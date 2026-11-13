USA : hausse moins importante que prévu des prix à la production

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la production a augmenté de 0,3% le mois dernier, contre une prévision à 0,4% et un précédent à 1,4%.

En données non corrigées des variations saisonnières, l'indice des prix à la production pour la demande finale a augmenté de 6,5% sur les douze derniers mois en octobre, soit sa plus forte hausse annuelle depuis novembre 2022 ( 7,4%).

La hausse des prix de la demande finale en octobre a principalement été tirée par les biens, dont l'indice a augmenté de 0,5%. Les prix des services destinés à la demande finale ont, quant à eux, progressé de 0,2%.

L'indice des prix de la demande finale hors alimentation, énergie et services commerciaux a augmenté de 0,5% en octobre, comme en septembre. Sur les douze mois achevés en octobre, cet indice a progressé de 4,9%.