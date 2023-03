Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: hausse inattendue de la confiance du consommateur information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 16:13









(CercleFinance.com) - La confiance du consommateur aux Etats-Unis s'est améliorée de manière inattendue au mois de mars, à en croire l'enquête mensuelle du Conference Board publiée ce mardi.



L'indice compilé par l'organisation patronale est ressorti à 104,2 ce mois-ci contre 103,4 en février, alors que le consensus l'attendait en repli à 101 en raison des récentes turbulences ayant affecté les marchés financiers.



Le 'ConfBoard' explique cette progression par l'amélioration du moral des consommateurs âgés de moins de 55 ans et rémunérés plus de 50.000 dollars par an.



L'organisme professionnel souligne toutefois que l'indicateur reste inférieur à sa moyenne de l'an dernier (104,5).



Dans le détail, la composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est repliée à 151,1, contre 153 le mois précédent, tandis que celle mesurant leurs anticipations s'est redressée à 73, après 70,4 en février.





