Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : hausse des ventes de détail attendue par Aurel BGC Cercle Finance • 14/05/2021 à 11:55









(CercleFinance.com) - A l'approche de leur publication cet après-midi, Aurel BGC estime que les ventes de détail aux Etats-Unis devraient avoir progressé de 1,5% et que la production industrielle américaine devrait avoir augmenté de 1,2%, en avril par rapport au mois précédent. Concernant les ventes de détail, le bureau d'études souligne que le revenu des ménages américains 'reste dynamique' et que 'la levée des mesures sanitaires de freinage de l'épidémie, permise par les progrès de la vaccination augmente leur confiance dans l'avenir'. 'Les difficultés d'approvisionnement en divers intrants et de recrutement empêchent certainement les entreprises d'augmenter plus franchement leur production, mais elles ne devraient pas avoir encore empêché toute croissance', estime-t-il au sujet de la production.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.