USA: hausse des vente de logements anciens en janvier

(CercleFinance.com) - Les ventes de logements anciens ont augmenté un peu plus fortement que prévu en janvier aux Etats-Unis, notamment grâce à une accélération du marché dans le Midwest, dans le sud et dans l'ouest du pays.



La statistique a augmenté de 3,1% au rythme annualisé de quatre millions d'unités, selon les chiffres publiés jeudi par la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).



Les économistes s'attendaient à ce que les ventes de logements existants augmentent à 3,99 millions d'unités le mois dernier.



Sur un an, les ventes de logements anciens accusent un repli de 1,7%.



Le prix de vente médian s'est quant à lui établi à 379.100 dollars, soit une augmentation de 5,1% d'une année sur l'autre.



Au rythme actuel, il faut environ trois mois pour écouler le stock de maisons, précise la NAR.





