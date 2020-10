Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : hausse des stocks hebdomadaires de pétrole brut Cercle Finance • 28/10/2020 à 16:46









(CercleFinance.com) - Les stocks de pétrole brut ont augmenté la semaine dernière aux Etats-Unis, tandis que les stocks d'essence sont repartis à la baisse, selon les chiffres publiés mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA). Les stocks de brut se sont accrus de 4,3 millions de barils pour atteindre 492,4 millions de barils, un niveau supérieur d'environ 9% à leur moyenne historique à cinq ans. Les stocks d'essence ont, eux, diminué de 900.000 barils pour s'établir 3% au-dessus de leur moyenne historique à cinq ans. Enfin, les réserves de produits distillés - qui incluent notamment le fioul domestique - ont reculé de 4,5 millions de barils, supérieurs de 17% à leur moyenne de long terme. A noter que le taux d'utilisation des capacités des raffineries a atteint 74,6%. A New York, le brut léger américain chutait de 3,2% à 37,1 dollars le baril après la parution de ces chiffres, dans un contexte de marché globalement défavorable dû à la perspective de nouvelles mesures de confinement.

