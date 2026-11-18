Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 417,8 millions de barils lors de la semaine du 9 novembre, signalant une hausse de 3,4 millions de barils par rapport à la semaine précédente. Les analystes ont de quoi être surpris : ils tablaient au contraire sur un repli de 0,5 million de barils.

Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés ont progressé de 1,6 millions de barils, tandis que les stocks d'essence se sont étoffés de 5,2 millions de barils (le consensus anticipait une hausse plus modeste de 1,7 million), toujours par rapport à la semaine précédente.

L'EIA précise enfin que les raffineries ont traité une moyenne de 16,9 millions de barils/jour au cours de la semaine, fonctionnant à 95,7% de leur capacité opérationnelle.