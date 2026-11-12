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USA : hausse des stocks de pétrole, les analystes encore pris a contrepied
information fournie par Zonebourse 12/11/2026 à 18:07

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La semaine dernière, les stocks avant reculé alors que les analystes tablaient sur une hausse. Cette semaine, c'est l'inverse : les stocks progressent alors que les experts anticipaient cette fois une baisse.

Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 414,4 millions de barils lors de la semaine du 2 novembre, signalant une hausse de 4,7 millions de barils par rapport à la semaine précédente. Les analystes ont de quoi être surpris : ils tablaient au contraire sur un repli de 1,1 million de barils.

Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés ont progressé de 4,1 millions de barils, tandis que les stocks d'essence se sont étoffés de 1,8 million de barils (le consensus anticipait -0,1 million), toujours par rapport à la semaine précédente.

L'EIA précise enfin que les raffineries ont traité une moyenne de 17 millions de barils/jour au cours de la semaine, fonctionnant à 95,2% de leur capacité opérationnelle.

Pétrole et parapétrolier
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