Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: hausse des stocks de brut, ceux d'essence en baisse information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 16:47









(CercleFinance.com) - Les stocks américains de pétrole brut ont augmenté la semaine dernière, tandis que les stocks d'essence et de distillats ont baissé, montrent des données publiées mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).



Les stocks de brut ont augmenté de 9,4 millions de barils à 421,8 millions de barils lors de la semaine du 8 avril, là où les stocks d'essence ont baissé de 3,6 millions de barils.



Les réserves de produits distillés, qui incluent entre autres le fioul domestique, ont pour leur part reculé de 2,9 millions de barils.



Le taux d'utilisation des capacités des raffineries s'est lui établi à 90%.



Les cours du brut avaient tendance à maintenir leur progression après ces chiffres, le brut léger américain prenant actuellement 1,2% à 101,7 dollars le baril.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.