USA: hausse des permis, repli des mises en chantier

(CercleFinance.com) - Les permis de construire aux Etats-Unis ont enregistré une hausse plus marquée que prévu en décembre, tandis que les mises en chantiers ont moins baissé qu'attendu, montrent les statistiques officielles publiées ce jeudi.



Les nouveaux permis de construire, censés préfigurer l'évolution de l'activité de la construction, ont augmenté de 1,9% d'un mois sur l'autre pour atteindre 1.495.000 unités le mois dernier.



A titre de comparaison, les économistes et analystes attendaient en moyenne un chiffre de 1.485.000.



Le Département du Commerce a fait état par ailleurs d'un repli de 4,3% des mises en chantier, qui ont totalisé 1.460.000 en rythme annualisé et en données corrigées des variations saisonnières (CVS).



A titre de comparaison, le marché en anticipait 1.430.000.



Le secteur de l'immobilier américain poursuit donc son évolution contrastée, le récent tassement des taux d'intérêt ne suffisant pas à raviver une demande freinée par des prix historiquement élevés et des stocks réduits.





