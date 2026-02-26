USA-Hausse des inscriptions au chômage à 212.000

Les inscriptions au chômage ont augmenté moins que prévu aux Etats-Unis lors de la semaine au 21 février, à 212.000 contre 208.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.
Les économistes attendaient en moyenne 215.000 inscriptions au chômage.
Les inscriptions de la semaine au 14 février ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 206.000.
La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 220.250 contre 219.500 (révisé) la semaine précédente.
Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,833 lors de la semaine au 14 février (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,864 million la semaine précédente.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)
